Ходатайства о новых ID-картах через электронную систему подали 20 000 граждан Эстонии

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Менее чем за восемь месяцев ходатайства о получении новой ID-карты посредством портала департамента полиции и погранохраны (PPA) подали более 20 000 граждан Эстонии.

Электронная система подачи ходатайств о получении новой ID-карты была запущена в июне 2017 года. На данный момент возможностью подать ходатайство через э-систему уже воспользовалось 20 190 граждан Эстонии, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь PPA. В электронной среде можно подать ходатайство о получении повторной ID-карты взрослому гражданину Эстонии, а также первичной и повторной ID-карту несовершеннолетнему ребенку, который является гражданином Эстонии и чье рождение зарегистрировано в Эстонии.

«Сейчас мы получаем каждое пятое ходатайство об ID-карте через электронную среду, это просто, быстро и удобно, – говорит главный эксперт бюро идентичности и статусов PPA Марит Абрам. - Большая часть ходатайства уже заранее заполнена, но очень важно позаботиться о корректной фотографии. Если фотография на документ соответствует всем требования, то дальнейшее рассмотрение ходатайства проходит, как правило, без запинок. С требованиями к фотографиям можно ознакомиться на сайте PPA».

В 2017 году через электронную систему PPA было подано 18 710 ходатайств о получении ID-карты гражданина Эстонии, из них почти четверть – ходатайства о документе для детей в возрасте до 5 лет. Активнее всего подают ходатайство через э-среду люди в возрасте 25-44 лет, они подали более трети всех прошлогодних ходатайств.

Э-средой пользуются представители всех возрастных групп – примерно ходатайств 1500 было поданы людьми в возрасте от 70 лет. «Наши пенсионеры достаточно активно пользуются интернетом, также подать ходатайство помогают своим пожилым родственникам и более молодые члены семьи. Это позволяет экономить время, а также избежать посещения бюро обслуживания в сезон гриппа и вирусных заболеваний. Ходатайство можно подать через свой домашний компьютер», - добавила Абрам.

Для получения готового документа советуется заранее забронировать время на странице департамента, чтобы избежать ожидания в очереди.

В этом году PPA продолжит развивать электронную среду подачи ходатайств, следующей услугой, которая появится в э-среде, будет регистрация иностранцами временной работы в Эстонии.

BNS