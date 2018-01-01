Концерны не жалуются на нехватку специалистов, они готовят их сами

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По данным ITL (Эстонского Союза инфотехнологии и телекоммуникации), в Эстонии существует нехватка 7000 работников сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а профессиональные и высшие учебные заведения не готовят таких специалистов в достаточном количестве. «Нарвская Газета» связалась с двумя крупнейшими работодателями Эстонии — Viru Keemia Grupp и Eesti Energia, - чтобы узнать, как они справляются с кадровым голодом в сфере ИТ.

Eesti Energia активно развивает культуру трудоустройства через практику. Фото Eesti Energia

Третья промышленная революция, о которой стали говорить в начале этого века, хронологически относится к изобретению ЭВМ и началу применения вычислительной техники в промышленности. Счётно-решающие устройства постепенно стали обретать черты персонального компьютера, потом, через соединение их в общие системы, в конце прошлого века бурно развилась сеть интернета, и тогда же заговорили о постиндустриальном обществе. Третью промышленную называют ещё «цифровой революцией», и её концепция на этот день до конца так и не разработана. Тем удивительнее тот факт, что в настоящее время уже начали появляться сведения о грядущей четвёртой промышленной революции, которая ещё только зарождается, но уже готовится ошеломить нас необычайными технологиями и переходом компьютерных устройств на совершенно новый уровень.

Viru Keemia Grupp не готова отстать на технологическом марше

Предприятие Viru Keemia Grupp, по словам руководителя VKG по связям с общественностью Ирины Боенко, движется в направлении Индустрии 4.0 и Интернета вещей, а также максимальной автоматизации и роботизации производственных процессов. Оказывается, что речь идёт о той самой (выше упомянутой) «четвёртой промышленной революции». К примеру, с этим термином связывают германскую частно-государственную программу Industrie 4.0, в рамках которой крупные немецкие концерны при грантовой поддержке Федерального правительства создают полностью автоматизированные производства, линии и изделия которых взаимодействуют друг с другом и потребителями в рамках концепции Интернета вещей, за счёт чего обеспечивается выпуск индивидуализированной продукции.

Ирина Боенко:

- Сегодня уже очевидно, что, используя решения минувшей промышленной эпохи, невозможно долго сохранять конкурентоспособность. ИТ-системы уже давно перестали подразумевать просто подключение с помощью проводов к компьютеру. В связи с реализуемыми планами концерна VKG по совершенствованию существующих ИТ-решений и внедрению целого ряда новых финансовых и бизнес-модулей, мы хотим видеть на своём предприятии системных администраторов, программистов, ИТ-специалистов по работе с Business Intelligence, ERP-системами и системой big data.

Внутри новой промышленной революции

О необходимости общества быть готовым к технологическим новшествам пишет в своей книге, ставшей известной во всём мире, немецкий экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб. Шваб отмечает, что мир стоит у истоков четвертой промышленной революции, начавшейся на рубеже нового тысячелетия и опирающейся на цифровую революцию. Основными чертами ее являются «вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные производственные устройства (которые постоянно дешевеют), искусственный интеллект и обучающиеся машины. Шваб говорит, что четвертая промышленная революция, распространяя технологию «умных заводов», создает мир, в котором виртуальные и физические системы производства гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне.

Важным фактором, продвигающим новую революцию в технологиях и в ИТ-сфере, остаётся обучение. Большие предприятия не только берут на работу готовых специалистов, но и готовы принять самое непосредственное участие в их обучении. Например, через приглашение пройти практику или через составление программ обучения. По словам Ирины Боенко, у предприятия есть положительный опыт принятия на работу молодых специалистов с исключительно теоретической базой и подготовкой. Но берут их, скорее, на позиции обслуживания сетей и поддержки работников в ежедневных технических ИТ-вопросах.

Ирина Боенко:

- Наше предприятие ждёт специалистов, которые понимают влияние на производственные процессы самых современных инфотехнологических возможностей. Это значит, что и учебные программы в Эстонии должны соответствовать потребностям предприятий. Мы, со своей стороны, например, участвовали в составлении новой учебной программы для Вирумааского колледжа ТТУ - программы по телематике и аркадным системам, открывшейся в 2017 году.

Чем привлечь специалиста, когда существует свобода передвижения?

Viru Keemia Grupp ищет нужных этому предприятию специалистов через порталы поиска работы, по внутренним каналам, даёт объявления на домашней страничке vkg.ee и в социальных сетях. На одно вакантное место может быть подано до 30 и более заявок, но всё-таки Таллинн и Тарту, как «пылесосы», могут притянуть больше CV, оставаясь для ищущих работу специалистов более привлекательными местами. Но имеющаяся у современной рабочей силы возможность свободного передвижения внутри не только одной республики, но и всего пространства ЕС, позволяет руководству предприятия не впадать в отчаяние, продолжать буквально охоту за кадрами, или, точнее, за головами (от англ. headhunting).

Ирина Боенко:

- К нам в Кохтла-Ярве ради работы в концерне приезжают специалисты ИТ из Таллинна, Тарту и Санкт-Петербурга. Это для нас реальная тенденция. Поэтому на своем опыте можем сказать, что интересная работа по специальности «устраняет» границы не только регионов, но и стран.

Eesti Energia: текучка есть, дефицита нет

Eesti Energia - это ведущее предприятие экономики Эстонии по производству электричества, тепла и топлива, а также предоставлению услуг, связанных с продажей продукции, обслуживанием клиентов. Концерну требуются специалисты из разных областей, а в связи с усовершенствованием технологий и дигитализацией производства всё больше востребованы ИТ-специалисты.

Наталья Хорохордина, представитель службы персонала Eesti Energia:

- Безусловно важным критерием при отборе кандидатов является наличие соответствующего образования. Но в случае, если кандидат подходит нам по навыкам, опыту и готов обучаться, мы можем принять на работу и студента, который учится на последнем курсе или пишет дипломную работу. При выборе специалистов обращаем внимание не только на образование и наличие опыта - существенными являются и личные качества: инициативность, открытость и ориентированность на новшества, готовность постоянно развиваться и совершенствоваться, а также нацеленность на результат.

Viru Keemia Grupp берётся за новые задачи в сфере ИКТ, сохраняя на предприятии высокий уровень автоматизации и оснащённости. Фото VKG

Но действительно ли предприятию Eesti Energia не хватает специалистов в ИТ-сфере?

Наталья Хорохордина:

- Об абсолютном «кадровом голоде» говорить нельзя. Есть текучесть кадров, но мы считаем, что это характерно для всех действующих предприятий, потому что на талантливых ИТ-работников идёт «охота» со стороны многих и многих фирм и учреждений. Чтобы получить нового специалиста, мы регулярно занимаемся и сотрудничеством с учебными заведениями, которым стараемся дать представление о том, что именно - каких знаний и в каких направлениях в области ИТ - наше предприятие ожидает от выпускников. Это, в свою очередь, помогает учащимся понимать, с чем им придется иметь дело на рабочем месте.

Пол и возраст большого значения не имеют

Могут ли женщины быть востребованными в ИТ-сфере наравне с мужчинами? Наталья Хорохордина начала ответ на этот вопрос с того, что руководитель сферы IT Eesti Energia Агнес Роос — женщина, и в прошлом году на конференции, организуемой Äripäev, она была названа самым влиятельным ИТ-руководителем года.

Наталья Хорохордина:

- Предприятие не делает разницы в гендерном или возрастном предпочтении при найме на работу. В разных службах у нас есть как работники, проработавшие в компании не один десяток лет, так и молодые сотрудники, которые делают первые шаги на своем карьерном пути после окончания учебного заведения.

Чтобы найти работников нужных ИТ-специальностей, Eesti Energia размещает вакансии на соответствующих порталах, а также активно развивает культуру трудоустройства через приглашение пройти практику на своём предприятии. Учащийся вуза или профтехучилища в процессе обучения непосредственно на рабочем месте должен понять, как на практике применяются полученные ранее теоретические знания. Во время практики в Eesti Energia будущий специалист знакомится с условиями работы и культурой этого предприятия, и если в ходе практики учащийся зарекомендует и проявит себя с наилучшей стороны, он может рассматриваться в качестве потенциального кандидата, как только появится вакантное место.

Наталья Хорохордина:

- Дальнейшая карьера зависит от самого молодого человека, от того, насколько он или она заинтересованы, активны, открыты, готовы учиться не только в рамках учебной программы, но и на самом предприятии после поступления на работу.

Вместо заключения

Таким образом, флагманы эстонской экономики VKG и Eesti Energia не испытывают острой нехватки ИТ-специалистов на своих предприятиях. И если «кадровый голод» или дефицит рабочей силы где-то и существует, то точно не у них. Ведь эти гиганты современной промышленности сами отработали схему задействования как собственных ресурсов, так и взаимодействия с учебными заведениями с целью дать последним такие программы обучения, которые были бы согласованы с потребностями предприятий и отвечали бы новейшим трендам уже даже не третьей, а именно четвёртой промышленной революции. Кроме того, они сами могут формировать процессы в области информационных технологий в промышленности, а также в обучении и подготовке кадров специалистов нового поколения.

Сергей БАШИЛОВ