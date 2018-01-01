На Раквереском мясокомбинате раздают пирожки

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Как сообщает rus.err.ee, работник Раквереского мясокомбината отправил ERR фотографию объявления, которое приглашает всех не участвующих в забастовке угоститься пирожком от благодарного работодателя.

"В благодарность от работодателя каждому, кто не участвует в забастовке, наверху есть пирожок. Приходите за своими пирожками", - гласит размещенный на доске объявлений призыв.

6 февраля сотрудники скотобойни Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку, требуя повышения зарплат. К утра вторника подписи на забастовочном листе поставили около 20 человек.

В истории завода, на котором работают около 800 человек, это первая законная забастовка.

Участники забастовки требуют от руководства предприятия с февраля на 16% повысить основной оклад работникам скотобойни, а с 1 июля - еще на 16%. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.

Переговоры о повышении зарплат на мясокомбинате безрезультатно продолжаются с октября прошлого года.

rus.err.ee