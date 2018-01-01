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РеспубликаБанк Luminor из-за технического сбоя два дня снимал со счетов клиентов двойную плату

Дата публикации: Вчера, 17:01 Просмотрено: 111

Банк Luminor из-за технического сбоя в течение двух дней 26 и 28 января снимал со счетов клиентов, совершавших по банковским карточкам покупки в магазинах Sportland и Sportsdirect, двойную оплату.

 

Банк Luminor из-за технического сбоя два дня снимал со счетов клиентов двойную плату

 

О проблеме известно, над ее решением работают, сообщил банк Luminor.

Luminor приносит извинения за возникшие проблемы и просит клиентов, которых эта проблема коснулась, связаться с банком.

BNS

 

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