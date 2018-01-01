Мобильное приложение Eesti Energia в очередной раз получило международное признание

Дата публикации: Вчера, 20:22 Просмотрено: 82

Британский журнал Capital Finance International наградил мобильное приложение Eesti Energia призом 2017 Best Energy-Saving App Baltic Award. Приз был вручен за создание передовых услуг и решений в сфере IT, ценящих удобство клиента.

Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба концерна.

Руководитель продажи энергии Eesti Energia на рынке Эстонии Яак Йыги выразил радость по поводу того, что созданное в сотрудничестве с ASA Quality Services и Netgroup решение в очередной раз получило международное признание.

«С помощью приложения Eesti Energia можно смотреть историю потребления, делать сравнения, а также следить за биржевой ценой. Вся Эстония переведена на электросчетчики дистанционного считывания с почасовой тарификацией, поэтому информация о потреблении электроэнергии поступает в приложение автоматически – клиент не должен ничего для этого делать. Простота пользования приложением привлекает клиентов, интересующихся своим потреблением. Если сравнивать со среднестатистическим эстонским приложением, то 20 000 уникальных пользователей в месяц – это, безусловно, сильный результат», – сказал Йыги.

Концерн Eesti Energia обновил свое мобильное приложение в конце прошлого года и теперь предлагает возможность отслеживать потребление электроэнергии и бизнес-клиентам тоже.

Приложение показывает биржевую стоимость электроэнергии для следующего дня, а потребители электроэнергии могут подстраивать свое потребление под рыночную цену на электроэнергию, планируя, например, работу электроприборов на то время, когда цена на электроэнергию самая выгодная.

«Каждый сэкономленный при потреблении киловатт-час оказывает прямое влияние на счет за электроэнергию. Приблизительное влияние снижения потребления электроэнергии на размер счета может доходить до 20%. Таким образом приложение Eesti Energia является полезным помощником при управлении потреблением», – пояснил Йыги.

Год назад на World Government Summit мобильное приложение Eesti Energia было признано лучшей мобильной услугой в категории окружающей среды.

В обновленном приложении можно с точностью до часа посмотреть, как потребление электроэнергии изменялось во времени, а также сравнить свое потребление по неделям, месяцам или годам. Таким образом пользователь видит точно, какое влияние на счета оказывает, например, увеличение количества членов семьи, более экономичные бытовые приборы или начало отопительного сезона.

Смарт-приложением могут пользоваться все бытовые и коммерческие клиенты Eesti Energia. Бизнес-клиенты могут входить в приложение с помощью Mobiil-ID, а частные клиенты – по номеру ссылки и личному коду.

BNS