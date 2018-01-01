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РеспубликаПенсионный возраст в Эстонии привяжут к продолжительности жизни

Дата публикации: Вчера, 14:43 Просмотрено: 121

Как сообщает rus.err.ee, министерство социальных дел направило на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы, согласно которому пенсию планируют сделать более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и с 2027 года привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни.

 

Пенсионный возраст в Эстонии привяжут к продолжительности жизни

 

Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа в зависимости от отработанных лет.

rus.err.ee

 

 

 

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