Молодёжь из Ида-Вирумаа и Таллинна направила обращение президенту

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Участники состоявшегося в Пярну в рамках празднования 100-летия Эстонской Республики семинара молодёжного объединения "Открытая Республика" направили президенту страны видеообращение, в котором изложили свои надежды и свое видение того, что значит для них быть жителем Эстонии и что должна ценить страна, отмечающая вековой юбилей, чтобы существовать успешно и счастливо.

В семинаре приняли участие молодые люди из Нарвы, Кохтла-Ярве, Йыхви и Таллинна, а также и обучающиеся в Эстонии студенты из Украины и России.

"В рамках программы, которую финансировал Erasmus+, мы провели молодёжный семинар, участников которого мы попросили написать о своих надеждах, связанных с будущим Эстонии. Выяснилось, что основную озабоченность молодых вызывает образование. Например, они считают, что качество и имидж средне-специального образования могли бы быть выше, а отсутствие платы за высшее образование ещё не означает, что имеющие финансовые проблемы семьи могут позволить своим детям обучение в вузе без необходимости студентам одновременно ходить на работу", - заявил руководитель программы молодёжного участия молодёжного объединения "Открытая Республика" Станислав Титушко.

"Например, для иностранных студентов самой заметной проблемой была разобщённость в эстонском обществе. Люди, говорящие на эстонском и русском языках, общаются друг с другом мало. Приехавшие из России студенты отметили, что ждут в Эстонии куда более интенсивной интеграции, межкультурного диалога и изучения языка, чем видят сейчас на практике. Проблему языка отметили и школьники из Нарвы, по оценке которых предметов на эстонском в школах могло бы быть и больше, если бы хватало владеющих эстонским языком учителей, которые бы приходили работать в школы Ида-Вирумаа", - добавил Титушко.

BNS