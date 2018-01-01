Swedbank в четверг прекратил выдачу карточек с паролями

Дата публикации: Вчера, 16:23 Просмотрено: 98

В четверг, 1 февраля, Swedbank прекратил выдачу новых карточек с паролями, существующие карты будут действовать до 1 февраля 2019 года.

Вступающая в силу осенью следующего года общеевропейская поправка к законодательству из соображений безопасности существенно ограничит возможности совершения сделок с помощью карточек с паролями и в будущем сделает их бесполезными.

По словам директора по клиентским услугам Swedbank Эде Раагметс, использовавшиеся более 20 лет карточки а данный момент отстают от быстро развивающихся технологий, этим обусловлено и изменение в законодательстве. Сейчас только карточкой с паролями для операций в интернет- или мобильном банке пользуется около 230 000 клиентов банка, но их число быстро снижается.

«Уже имеется ряд более безопасных вариантов пользования банковскими и прочими электронными услугами – Smart-ID, ID-карта, mobiil-ID и PIN-калькулятор. Для нас крайне важно найти для каждого клиента наиболее подходящий ему вариант. Хотя карточками с паролями можно будет пользоваться еще около года, мы советуем не откладывать на последний момент переход на какой-либо иной вариант», - сказала Раагметс в понедельник.

По словам Раагметс, в последнее время крайне популярна бесплатная услуга Smart-ID, которой в Эстонии пользуется более 140 000 человек. «Smart-ID можно как самостоятельно установить в смарт-устройстве, так и оформить в отделении банка, - отметила Раагметс. - Пожилым клиентам, не пользующимся смарт-устройствами, может подойти, например, PIN-калькулятор, который автоматически создает одноразовые пароли. Сотрудники банковской конторы с удовольствием покажут, как пользоваться PIN-калькулятором», - сказала Раагметс.

Если человек уже использует альтернативный вариант, карточку с паролями не нужно возвращать в банк. «Если вы планируете прийти в банк для какой-либо иной операции, можете заодно принести нам свою карточку с паролями, но специально приходить ради этого в банк не нужно», - добавила Раагметс.

BNS