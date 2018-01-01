Начался второй этап согласования проекта пенсионной реформы

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Министерство социальных дел направило на второй этап согласования законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни.

«Пенсионная система должна обеспечить достаточный доход, на котором не отразятся существующие большие различия в зарплатах. Также необходима гибкость, чтобы хватало как рабочих рук, так и возможностей для самореализации пожилых людей, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - В результате изменений мы получим пенсионную систему, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека третьей ступени».

Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину – от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты – уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи в половине объема будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

Начиная с 2027 года пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко второй ступени.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января прошлого года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед Министерством социальных дел и Министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы. В ходе первого этапа согласования свои поправки к законопроекту внесли министерства, социальные партнеры и другие учреждения. В общей сложности поступило свыше 30 дополнений и поправок от 11 организаций и учреждений.

В результате первого этапа согласования был принят ряд предложений. В числе прочего было решено, что к 2022 году Министерство социальных дел в сотрудничестве с Министерством финансов проанализирует возможные изменения индекса. Также было решено, что к 2030 году правительство составит анализ социальных, фискальных и экономических эффектов изменений пенсионных системы и при необходимости сделает предложения по изменению формулы расчета пенсии.

BNS