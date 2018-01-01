В феврале флаг на Длинном Германе доверят поднимать молодежи: первые – школьники из Ида-Вирумаа

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Как собщает rus.err.ee, в феврале по случаю столетия основания Эстонской Республики и Кайтселийта каждое утро флаг на башне Длинный Герман будут поднимать члены молодежных организаций "Нооред Коткад" ("орлята") и "Кодутютред" ("дочери отчизны") со всех уездов Эстонии, а первыми это сделают представители северо-востока страны.

Наряды для поднятия флага определялись по конкурсам, который молодежные организации Кайтселийта провели по всем уездам Эстонии.

В первый день флаг будут поднимать школьники из Ида-Вирумаа "орленок" Райн Рейно и "дочь отчизны" Грета-Мария Писарев.

"Нооред Коткад" и "Кодутютред" будут поднимать флаг с 1 по 23 и с 25 по 28 февраля. 24 февраля - в сотую годовщину провозглашения эстонского государства - представители наряда по подъему флага обеих организаций будут присутствовать на торжественной церемонии поднятия государственного флага в Губернаторском саду на Тоомпеа.

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