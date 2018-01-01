Налоговики в прошлом году арестовали нажитого преступным путем имущества на 3,4 млн евро

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Налогово-таможенный департамент (MTA) в минувшем году арестовал нажитого преступным путем имущества на 3,4 млн евро.

В рамках направленных в прокуратуру дел в прошлом году было арестовано имущества преступников на 3 427 664 евро. Годом раньше было арестовано имущества преступников на 3 439 798 евро, говорится в обзоре MTA за 2017 год.

В то же время заметно выросли и суммы ущерба государству, установленные в рамках направленных в прокуратуру уголовных дел: если в 2016 году ущерб оценивался в 9 306 706 евро, то в 2017 ущерб вырос до 12 386 567 евро.

Суммы предотвращенного в рамках направленных в прокуратуру уголовных дел государственного ущерба оставились примерно на одном уровне: 2 067 949 евро в 2016 году и 2 227 773 евро в 2017 году.

BNS