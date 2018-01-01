Эстония выпустит биметаллическую монету в честь столетия независимости стран Балтии

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Тираж монеты составит 500 000 экземпляров. Автор: Omniva

Как сообщает rus.err.ee, банк Эстонии 31 января выпускает в обращение новую биметаллическую монету номиналом два евро в честь столетия национальной независимости трех стран Балтии.

На одной из сторон монеты, действующей в качестве платежного средства на всей территории ЕС, будет изображено переплетение - коса, символизирующая единство историй Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в среду утренние новости на телеканале ETV+.

Автор работы - литовский дизайнер Юстас Петрулис.

Монеты, которые будут выпущены в честь юбилейной даты для Эстонии, Латвии и Литвы, различаются лишь страной, которая их отчеканила. В Литве столетие независимости празднуют 16 февраля, в Эстонии - 24 февраля, а в Латвии - 18 ноября.

Тираж монеты в Эстонии составит 500 000 экземпляров, ее презентация состоится в среду в зале Банке Эстонии. Дизайн монеты был выбран весной прошлого года путем референдума, проведенного сразу в трех странах Балтии.

rus.err.ee