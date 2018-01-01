Ааб: ни в коем случае нельзя оставлять пенсионеров в относительной бедности

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Министр государственного управления Яак Ааб ответил министру финансов Тоомасу Тынисте на его комментарий по поводу повышения пенсий. По оценке Ааба, от внеочередного повышения пенсии нельзя просто так отмахиваться рукой и политики могли заняться поиском возможностей, а не причин, почему это невозможно.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центристской партии.

Ааб напомнил, что в 2005-2007 годах внеочередное повышение пенсии составило свыше 40% за два года и произошло это в то время, когда Центристская партия была в правительстве. «Тогда тоже нашлись политики, которые говорили, что бюджет не потянет такого роста пенсий и государство станет банкротом. Мы не обанкротились и сегодня без решения десятилетней давности пенсионеры бы получали на 100 евро меньше», - напомнил Ааб, который в те времена занимал пост министра социальных дел.

Политик отметил, что сегодняшняя ситуации, при которой пенсия недотягивает до границы относительной бедности, должна измениться и у политиков должны быть сила и желание изменить что-то в лучшую сторону. «Ежегодной индексацией пенсий мы не сможем достичь необходимой цели», - сказал Ааб, отметив также, что все партии сегодня должны представить правительству свое видение того, как должны выглядеть пенсии.

Ааб напомнил, что в 2016 году средняя пенсия по старости составляла 386 евро, черта относительной бедности – 468 евро. «Чтобы большинство наших пенсионеров не жили за чертой бедности, нынешняя пенсия по старости должна быть на 80 евро больше. Это составляет примерно 20% рост пенсий», - объяснил Ааб.

Министр добавил также, что Тоомас Тынисте отшибся в своих расчетах и адекватный рост пенсий точно не обойдется в 500 миллионов. Также Ааб отметил, что внеочередной рост пенсий можно разбить на два года. «Конечно, никому не придется платить 60 евро для того, чтобы мы могли поднять пенсии. Для этого достаточно будет стабильного экономического роста, прогрессивного налога и введения налога на предпринимательство», - сказал Ааб.

BNS