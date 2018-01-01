Совет ЕС принял дополнительные директивы по переговорам о Brexit

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Совет ЕС по общим вопросам, заседая в формате 27 стран (без Великобритании), принял дополнительные директивы о переговорах о Brexit, в которых подробно изложена позиция союза в отношении переходного периода, сообщила пресс-служба совета.



"Эти директивы о переговорах предоставляют (Европейской) комиссии как переговорщику ЕС мандат на начало дискуссий с Соединенным Королевством по этому вопросу", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе



"Министры ЕС дали комиссии четкий мандат в отношении того, каковым должен быть переходный период, как мы его видим: в Соединенном Королевстве будет применяться полный набор EU acquis (acquis communautaire - существующее право ЕС - ИФ), тогда как оно не будет участвовать в институтах ЕС и в принятии решений. 27 (государств-членов - ИФ) сегодня быстро утвердили текст, и мы надеемся, что соглашение об этом с Соединенным Королевством может быть также заключено быстро", - приводит пресс-служба слова министра иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Болгарии Екатерины Захарьевой.



Коммюнике ссылается на руководящие принципы Европейского совета по статье 50 Договора о Евросоюзе от 15 декабря 2017 года, в которых говорится, что переходные механизмы должны быть четко определены и точно ограничены во времени. В связи с этим Совет ЕС предложил дату окончания переходного периода - 31 декабря 2020 года.



Согласно позиции ЕС, в течение переходного периода все EU acquis будут продолжать применяться к Великобритании, как если бы она оставалась государством-членом. Изменения в acquis, принятые институтами, органами, службами и агентствами ЕС в течение этого периода, также будут применяться в Великобритании.



Соединенное Королевство будет признавать все существующие нормативные, бюджетные, надзорные, судебные и правоприменительные инструменты и структуры ЕС, включая компетенцию Суда Европейского союза.



В области торговли в течение переходного периода Великобритания по-прежнему будет связана обязательствами, вытекающими из соглашений, заключенных ЕС, в то время как она больше не будет участвовать в каких-либо органах, созданных этими соглашениями.



Поскольку Великобритания будет продолжать участвовать в таможенном союзе и в едином рынке (со всеми его четырьмя свободами - свободой передвижения товаров, свободой передвижения людей, свободой передвижения услуг и свободой передвижения капитала) во время перехода ей придется продолжать соблюдать торговую политику ЕС, применять таможенные тарифы ЕС, собирать таможенные пошлины ЕС и обеспечивать предусмотренные ЕС проверки на границе.



Великобритания в качестве уже третьей страны больше не будет участвовать в институтах и в принятии решений в ЕС.



Представители Лондона больше не будут присутствовать на заседаниях экспертных групп Еврокомиссии, комитетов или других подобных организаций, в которых представлены государства-члены. В каждом конкретном случае однако в виде исключения Соединенное Королевство может быть приглашено принять участие в одном из таких совещаний без права голоса.



Специальные консультации пройдут по вопросу определения масштабов рыбного промысла (допустимых уровней уловов) в течение переходного периода в полном соответствии с законодательством ЕС.

BNS