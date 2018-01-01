В Финляндии почтовые автоматы установят в жилые дома

Дата публикации: Вчера, 14:15 Просмотрено: 123

Как сообщает rus.err.ee, почта Финляндии устанавливает 1000 новых почтовых автоматов по всей стране, половина из них будет установлена в жилых домах.



Первые автоматы были уже установлены в столичном регионе, и отзывы были исключительно положительными. Жилым кооперативам обслуживание почтоматов обходится дешевле, нежели супермаркетам, сообщает YLE.



В Малми, где в одном из домов уже полгода стоит почтомат, жильцы заказывают через него доставку покупок, например, продуктов из магазина. Также популярностью пользуется доставка еды из ресторанов и отправка писем, посылок и, например, возврат книг в библиотеку через почтомат.



Жилищному кооперативу содержание почтомата обходится в общей сложности в 100 евро в месяц.

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