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В миреВ Финляндии почтовые автоматы установят в жилые дома

Дата публикации: Вчера, 14:15 Просмотрено: 123

В Финляндии почтовые автоматы установят в жилые дома

Как сообщает rus.err.ee, почта Финляндии устанавливает 1000 новых почтовых автоматов по всей стране, половина из них будет установлена в жилых домах.

Первые автоматы были уже установлены в столичном регионе, и отзывы были исключительно положительными. Жилым кооперативам обслуживание почтоматов обходится дешевле, нежели супермаркетам, сообщает YLE.

В Малми, где в одном из домов уже полгода стоит почтомат, жильцы заказывают через него доставку покупок, например, продуктов из магазина. Также популярностью пользуется доставка еды из ресторанов и отправка писем, посылок и, например, возврат книг в библиотеку через почтомат.

Жилищному кооперативу содержание почтомата обходится в общей сложности в 100 евро в месяц.

 

rus.err.ee

 

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