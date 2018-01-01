Эстония и Финляндия находятся в исключительно близких отношениях - Кальюлайд

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Саули Нийнистё, вновь избранного президентом Финляндии, и отметила, что отношения между Эстонией и Финляндией являются исключительно близкими.



«Саули Нийнистё, я искренне рада поздравить тебя от имени народа Эстонии и собственного имени с повторным избранием в президенты Финляндской Республики. Желаю тебе удачи и сил на новый президентский срок», - написала Кальюлайд в социальных сетях.



«Между Эстонией и Финляндией исключительно теплые и близкие отношения. В качестве соседей и друзей наши государства и народы тесно переплетены и придерживаются общих ценностей. Нас связывает особенный мост, который опирается на дружбу и ежедневное общение наших людей», - добавила Кальюлайд.



Нийнистё в первом туре выборов в воскресенье набрал 62,7 процента голосов. Поскольку это больше 50 процентов голосов, второй тур не состоится.

BNS