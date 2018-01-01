Стремившийся сесть в тюрьму мужчина сделал два бомбовых предупреждения

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Житель Курессааре, пытавшийся уйти от своих проблем в тюрьму, с перерывом в несколько недель сделал два бомбовых предупреждения — с одним он обратился в торговый центр, а со вторым в отделение полиции, пишет Saarte Haal.

Суд приговорил 36-летнего мужчину из Курессааре, который в конце прошлого года угрожал бомбой центру Auriga, а в начале этого — Курессаарескому отделению полиции, к лишению свободы на год, девять месяцев и 25 дней. Кроме того, согласно обвинению, мужчина, который и раньше садился за руль нетрезвым, вновь сделал это ночью 23 января. За нетрезвое вождение его временно лишили водительских прав и конфисковали у него автомобиль.

23 декабря 36-летний Данел Бяэрс позвонил в 15.34 в центр тревоги и заявил о бомбе в центре Auriga. По словам мужчины, он сделал это, чтобы сесть в тюрьму и освободиться от алкогольной зависимости. На угрозу отреагировали охранник и полицейский патруль, которые не нашли в Auriga взрывные материалы или устройства.

В 18.55 вечером 12 января Бяэрс, по-прежнему желавший уйти от своих проблем в тюрьму, вновь позвонил в центр тревоги с мобильного телефона и заявил, что заложил бомбу в Курессаареском отделении полиции.

Для проверки территории пришлось отозвать с улиц восемь патрулировавших полицейских. Тем не менее, не пришлось эвакуировать людей и проводить специальную проверку, поскольку полиция установила личность звонившего и задержала его по месту жительства.

BNS