Должникам придется несладко

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По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы. Новый закон позволяет арестовывать и часть минималки.

На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, которые позволяют арестовывать до 20 процентов доходов с минимальной зарплаты (500 евро) должника. Ранее накладывать арест можно было лишь на ту часть дохода, которая превышает минималку. Так теперь, например, если должник зарабатывает 500 евро и если на него не распространяются установленные законом различия, то из этой суммы можно арестовать 100 евро.

До сих пор, по словам канцлера Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт, люди с более низким доходом могли оставаться должниками долгие годы и пытались при помощи различных схем использовать свои законные права.

Кристи Хунт:

- В определенных случаях доход должника у одного работодателя может быть таким маленьким, что, если после вычета налогов из его дохода удержать 20 процентов, то полученная сумма будет меньше прожиточного минимума. Если должник один воспитывает ребенка или детей, то прожиточный минимум семьи увеличивается. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что по части данного положения каждый случай можно рассматривать отдельно и исходить из конкретных обстоятельств, и больше всех о них осведомлен конкретный судебный исполнитель.

Если должник зарабатывает меньше минималки, то ему останется лишь сумма в размере прожиточного минимума, то есть 140 евро.

Поскольку самым крупным кредитором является государство, то исполнители надеются благодаря этой поправке в течение двух лет собрать около 6 млн евро долгов.



