Премьер-министр Эстонии потребовал от властей Украины удалить Эстонию из списка оффшорных зон

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и в швейцарском Давосе при личной встрече с министром финансов Украины Александром Данилюком сказал, что Эстонию следует незамедлительно удалить из списка оффшорных зон.



Об этом BNS сообщила в четверг вечером пресс-служба правительства.



«Включение властями Украины в список оффшоров Эстонии является досадной ошибкой, которую следует немедленно исправить. Нынешнее положение означает, что у действующих на Украине эстонских предприятий возникли необоснованные финансовые дополнительные обязательства и по этой причине они ежедневно несут убытки. Это недопустимая ситуация и Эстонскому государству приходится отстаивать интересы своих предпринимателей», - сказал Ратас.



«Об этой ситуации мы узнали в начале года и представители Эстонии связывались с властями Украины, пытаясь решить вопрос. Эстония и Украина как члены ОЭСР договорились обмениваться информацией налогового и финансового характера. По этой причине Украина при возникновении вопросов, касающихся налоговой системы, связаться с нами и четко обговорить все недоразумения», - продолжил премьер-министр.



«Ни одна другая страна мира не считает Эстонию оффшором. Эстония — член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), член Европейского Союза и наша налоговая политика соответствует всем международным требованиям и стандартам, в том числе, и законодательству Украины», - добавил Ратас.



По словам премьера, и Гройсман, и Данилюк - оба пообещали заняться этой темой и министр финансов пообещал найти решение проблемы. «Почему Эстония оказалась в этом списке? Министр финансов Украины обосновал это тем, что его страна ввела новую налоговую систему. Он признал, что это было сделано, может быть, слишком поспешно, что при составлении списка оффшоров все данные о включаемых туда странах недостаточно были продуманы. Данилюк обещал рассмотреть эту тему не позднее предстоящего понедельника, как только вернется из Давоса в Киев», - отметил Юри Ратас в интервью порталу новостей вещания.



«Я попросил как премьер-министра, так и министра финансов немедленно решить этот вопрос, поскольку каждый день имеет значение для эстонских предприятий. Как я сказал, министр финансов обещал уже в понедельник утром серьезно заняться этой темой и найти для Эстонии решение. Сегодня же я сказал и премьер-министру Украины, что хочу по данному вопросу вновь побеседовать с ним в понедельник. Так что я надеюсь, что Украина предпримет нужные шаги достаточно быстро, - сказал Ратас . - Надеюсь, это произойдет как можно скорее».



Как сообщалось, правительство Украины в конце 2017 года включило Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).



В него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа. Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.



По словам посла Эстонии в Украине Герта Антсу, официальная причина включения в список заключается в том, что Украина из-за освобождения реинвестированной прибыли от налога (согласно действующему в Эстонии налогу на выведенный капитал) рассматривает эстонскую ставку налога на прибыль как нулевую.



В то же время в Эстонии прибыль облагается налогом при изъятии дивидендов, и система не позволяет избежать налогообложения. "Поэтому мы считаем, что оказались в списке по ошибке", - сказал он.



Решение властей Украины включить Эстонию в список оффшорных зон уже вредит экономическим отношениям Эстонии и Украины, утверждает министр иностранных дел Свен Миксер. Он выразил надежду, что недоразумение разрешится еще до того, как проблема приобретет политический характер.



«Вызывает сожаление, что десять дней назад мы к своему великому сожалению узнали о решении властей Украины включить Эстонию в черный список оффшорных зон, причем сделано это было без всякого предупреждения», - сказал Миксер, выступая во вторник в Международном центре оборонных инвестиций.



«Любые обоснования для внесения нас в этот список совершенно безосновательны», - отметил министр.



«Мы ошеломлены этим решением и уже сейчас видим, что такое развитие событий вредит нашим экономическим отношениям. Я надеюсь, что проблема будет разрешена без промедлений, еще до того, как она перерастет в политическую проблему», - добавил Миксер.



«По всей видимости, масс-медиа в Эстонии, депутаты Рийгикогу спросят у нас, как же наш хороший друг и партнер может так себя вести. По-моему, на данный момент у нас нет ответов ни СМИ, ни политическим силам на такой вопрос», - добавил Миксер.

BNS