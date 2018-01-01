При Mинистерстве обороны учрежден отряд Кайтселийта

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Работающие в Министерстве обороны волонтеры сформировали в составе Тоомпеаской дружины Кайтселийта отряд Министерства обороны.

Основной задачей отряда является защита здания Министерства обороны и работающих в нем сотрудников в мирное время.

Причиной создания отряда Министерства обороны послужило желание волонтеров внести дополнительный вклад в оборону государства и безопасность своего места работы.

В деятельности отряда принимает участие почти полсотни сотрудников министерства, среди которых есть как специалисты и руководители среднего звена, так и члены руководства министерства.

Большая часть членов отряда прошла срочную или действительную службу в силах обороны или ранее состояла в Кайтселийте.

Командиром отряда является капитан запаса Андрес Санг.

По словам канцлера Министерства обороны Йонатана Всевиова, ключевым фактором для учреждения отряда стало стремление сотрудников министерства внести в качестве волонтеров личный вклад в оборону государства.

„Благодаря созданию отряда Министерства обороны мы получили возможность связать нашу добровольную деятельность с местом работы, чтобы внести свой вклад в укрепление всеэстонской сети безопасности", – сказал Всевиов.

Командир Тоомпеаской дружины Кайтселийта Ильмар Рааг сказал, что в лице отряда Министерства обороны мы имеем дело со своего рода пилотным проектом.

„Поскольку при преодолении кризиса важны действия каждого человека, то мы, возможно, станем свидетелями формирования также других отрядов Тоомпеаской дружины, действующих на основании тех же принципов“, – сказал Рааг.



Отряд Министерства обороны относится к т.н. желтой структуре Кайтселийта, члены которой в военное время не будут занимать свои должности, поскольку на них будут возложены задачи, связанные, прежде всего, с обороной объектов, и прочей деятельностью в области поддержки и внутренней обороны.

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Министерство обороны