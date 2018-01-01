Впервые с 2008 года продажи новых автомобилей в Эстонии превысили продажи подержанных

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Как сообщает rus.err.ee, в прошлом году продажи салонных автомобилей впервые за десять лет превысили количество продаж импортированных подержанных автомобилей.

Три самых продаваемых автомобильных марки в Эстонии – это Toyota, Škoda и Volkswagen. Самая продаваемая модель автомобиля в Эстонии – Škoda Octavia, передает "Актуальная камера".

Впервые с 2008 года продажи новых автомобилей превысили продажи автомобилей подержанных: 27 000 против 24 000 в пользу новых автомобилей.

"В прошлом году продажи новых автомобилей в Эстонии выросли на 11%. Люди понимают, что целесообразней брать именно новую машину, потому что на нее есть гарантия", – пояснил директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлат.

Всего в эстонском авторегистре записано более 700 000 автомобилей. То есть, около 200 000 – относительно новые машины и более 500 000 – старые.



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