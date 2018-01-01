Ратас: Эстония присоединится к Европейской организации по ядерным исследованиям

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду подтвердил в Женеве намерение Эстонии стать полноправным членом Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), сообщила в среду BNS пресс-служба правительства . Сейчас Эстонию с CERN связывает договор о сотрудничестве.

«Для Эстонии Европейская организация по ядерным исследованиям является важным партнером в развитии науки, инновации, а также предпринимательства. Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли в полной мере использовать предлагаемые CERN возможности, мы должны стать полноправными членами этой научной организации», - заявил премьер-министр.

«Присоединившись к CERN, мы получим доступ к научной инфраструктуре и технологиям, к разработанной в организации интеллектуальной собственности. Наши инженеры смогут приобретать в CERN ценный опыт, а у наших ученых появится возможность участвовать не только в научной работе организации, но и в руководстве научными учреждениям. Эстонские предприятия смогут участвовать в конкурсах на объявляемые CERN заказы», - перечислил Юри Ратас те плюсы, которые обеспечит Эстонии присоединение к организации.

Вступление Эстонии в CERN поддерживает также Совет по науке и развитию, который обсудил открывающиеся при членстве в организации возможности в марте прошлого года. Членство в CERN учтено в бюджетной стратегии на 2018-2021 год, с 2019 года на это предусмотрено 1,43 миллиона евро в год.

Европейской организации по ядерным исследованиям, к которой присоединились 22 государства, принадлежит крупнейшая в мире лаборатория физики элементарных частиц. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с исполнительным директором CERN Экхардом Эльзеном, директором по финансам и кадровой политике Мартином Штайнахером, руководителем по связям с ассоциированными членами и государствами-наблюдателями Эммануэлем Цемелисом, а также со старшим советником, отвечающим за связи с Эстонией, Кристофом Скефером.

Ратас посетил также экспериментальную зону ATLAS, в которой расположен один из семи детекторов частиц на Большом адронном коллайдере – ускорителе заряженных частиц.

BNS