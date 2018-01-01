В России депутаты хотят приравнять сожительство к официальным бракам

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официально заключенному браку.

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Инициатива предполагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", пишет ТАСС. Исходя из текста документа, если мужчина и женщина проживают вместе более пяти лет, либо два года и воспитывают общего ребенка, их отношения приравниваются к официальным.

Пара в таком случае получает статус фактических брачных отношений и регулируется семейным и гражданским законодательством.

- По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение, - приводит ТАСС слова сенатора Антона Белякова.

Законопроект, по его мнению, повторяет опыт европейских стран, таких как Германия, Франция, Швеция и других. Первым шагом к приданию сожительству законного статуса сенатор считает распространение на нажитое совместно имущество "законного режима имущества супругов".