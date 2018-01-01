Департамент полиции и погранохраны приобретет сувениров на 220 000 евро

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Департамент полиции и погранохраны в течение трех лет приобретет на основании тендера сувениров на сумму около 220 000 евро.

Среди сувениров с символикой департамента будут ручки, карандаши, брелки, воздушные шары, шнурки, кружки, спиннеры, банные полотенца, парковочные часы, пазлы, карманные фонарики, подарочные пакеты и прочее.

Условием заключения договора является самая низкая цена и длительность договора сроком на три года. Предварительная стоимость тендера составляет 219 000 евро.