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В миреВ Великобритании появился министр по одиночеству

Дата публикации: Сегодня, 14:13 Просмотрено: 81

В Великобритании появился министр по одиночеству

Одиноким британцам станет немного теплее на душе: премьер Великобритании Тереза Мэй назначила министра спорта и общества Трейси Крауч на должность главы специального министерства по одиночеству.

Тереза Мэй сообщила, что создание нового ведомства было вдохновлено деятельностью члена парламента от Партии лейбористов Джо Кокс, которая была убита в 2016 году. The Telegraph напоминает, что Кокс была руководителем комиссии по одиночеству.
Чем конкретно будет заниматься министерство, не сообщается, но известно, что оно будет сотрудничать с комиссией.

В декабре комиссия опубликовала отчет, в котором содержался призыв к созданию национальной стратегии борьбы с одиночеством, а также рекомендации правительству об учреждении министерства.

 

В Великобритании появился министр по одиночеству

 

 

 

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