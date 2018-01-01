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РеспубликаБанк Эстонии призывает отказаться от карточек с паролями для доступа к интернет-банку

Дата публикации: Сегодня, 12:35 Просмотрено: 86

Банк Эстонии призывает отказаться от карточек с паролями для доступа к интернет-банку

Как сообщает rus.err.ee, карточки с паролями для доступа к интернет-банкам следует вывести из обращения из-за их незащищенности, считают в Банке Эстонии.

На форуме по платежной среде представители центробанка, банковского союза, предприятий и департамента защиты потребителей пришли к выводу, что разумнее будет мотивировать клиентов использовать вместо карточек с паролями более современные и безопасные способы аутентификации, передали утренние новости ERR на канале ETV+.

Сегодня в Эстонии карточками с паролями активно пользуются почти 300 000 клиентов банков. Как передала BNS пресс-служба Банка Эстонии, необходимость пересмотреть политику в области аутентификации банковских клиентов вытекает из директивы Европейского союза.

 

rus.err.ee

 

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