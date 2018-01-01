Предприниматели в шоке: Украина тайно добавила Эстонию в список сомнительных стран

Дата публикации: Сегодня, 14:38 Просмотрено: 85

Что общего у Эстонии с Гваделупой и Бурунди? То, что Украина внесла их в список подозрительных государств, пишет Eesti Päevaleht.

Предприниматель Андрес Луми занимается экспортом мебели на Украину, и в начале года его постиг шок, когда он, как обычно, захотел совершить банковский перевод со счета украинской фирмы на счет эстонской, а в банке ему сказали, что перед конвертацией валюты они должны тщательно проверить фирму. Выяснилось, что Украина тайно и за спиной у Эстонии внесла ее в список оффшорных зон. И для эстонских предприятий это является настоящей катастрофой.

Луми обратился в посольство Эстонии в Киеве, где также никто ничего не знал. Эстонский МИД и Министерство финансов тоже оказались не в курсе, хотя документ действует уже с 1 января.

Помимо всего прочего, согласно украинским законам по оффшорам, 30% стоимости прибывающего из Эстонии товара теперь нужно указывать в документах в качестве прибыли и платить с этой суммы подоходный налог и налог с оборота. ”Это абсурдная ситуация. Для экономической деятельности это тотальный коллапс, — говорит Луми. — Представьте себе, что вы привезли товара на миллион евро и с 300 000 вы должны сразу заплатить подоходный налог и налог с оборота. Это делает продажи практически невозможными”.

По словам посла Эстонии в Киеве Герта Антсу, причина попадания в список заключается в том, что Украина рассматривает ставку подоходного налога наших предприятий как 0% из-за освобождения от налогов реинвестированной прибыли. Хотя, как известно, в Эстонии прибыль облагается налогом при выплате дивидендов, и избежать уплаты налогов система не позволяет. ”Поэтому нам кажется, что мы попали в список по ошибке”, — сказал Антсу. По его словам, решение касается всех предприятий, экспортирующих на Украину. В позапрошлом году их насчитывалось 402.

По мнению Луми и еще одного действующего на Украине предпринимателя Тоомаса Хирва, вероятно, причина кроется в нашей э-резидентности, поскольку, как известно, особую активность в этом направлении проявляют именно украинцы. По последним данным, в Эстонии в качестве э-резидентов зарегистрировано 1642 граждан Украины, то есть 5,83% от общего числа э-граждан. По этим показателям Украина находится на третьем месте после Финляндии и России. Таким образом тамошние предприниматели получают возможность интегрироваться в европейское экономическое пространство и приносить ему деньги, поскольку на Украине условия по подоходному налогу для предприятий довольно суровы. Именно по этой причине Эстония может выглядеть для них налоговым раем.

”Это может быть связано с этим. Украине кажется, что украинцы все больше переводят свои деньги в Эстонию, в результате чего Украина недополучат налоги”, — предположил Луми.

Позавчера эстонские предприниматели встретились с послом и сейчас, насколько им известно, несколько эстонских инстанций действуют во имя решения ситуации. В список попала и Латвия. ”Эстония в этом отношении хорошая страна, в таких ситуациях действуют быстро”, — отметил Луми.

В мае 2015 года в этот же список Украиной была добавлена Австрия. Австрия направила ноту и 1 августа были исключена из списка.