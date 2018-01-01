Беларусь расширила безвизовый режим

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Беларусь решила расширить перечень территорий для безвизового въезда граждан Эстонии и 76 других стран и продлить срок пребывания туристов на этих территориях.



Согласно указу президента Александра Лукашенко, с января туристы могут до десяти суток находиться на территории города Брест, Брестского, Жабинского, Каменецкого, Пружанского районов Брестской области, города Гродно и Свислочского района Гродненской области, где расположен парк отдыха «Августовский канал», сообщило BNS в четверг посольство Беларуси.



В районе Бреста и Гродно также увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда иностранных туристов.



Согласно консульской информации МИД Эстонии, граждане Эстонии и иностранные граждане с постоянным видом на жительство в Эстонии с февраля 2017 года могут в безвизовом режиме въезжать в Беларусь на срок до пяти дней при условии въезда посредством Минского аэропорта. Безвизовый режим не распространяется на прибывших авиарейсом из России или отправляющихся авиарейсом в Россию, а также въехавших из России через наземную границу.



Кроме того, в Беларуси существуют две туристические зоны, посещение которых является безвизовым, до сих пор было разрешено до трех суток без визы находиться на территории национального парка «Беловежская пуща» (при въезде в страну через определенные погранпункты) и до пяти дней — на территории парка отдыха «Августовский канал» в Гродненской области.

BNS