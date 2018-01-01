Юри Ратас встретился с советом уполномоченных Центрального союза работодателей Эстонии

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Премьер-министр Юри Ратас встретился 17 января с советом уполномоченных Центрального союза работодателей Эстонии, чтобы обсудить главные проблемы, стоящие перед отечественной экономикой. На встрече были подняты вопросы привлечения иностранной рабочей силы и сотрудничества с правительственной комиссией по экономическому развитию.

«Ситуация с рабочей силой является одной из главных проблем, тормозящих экономическое развитие, поэтому важно пересмотреть как условия привлечения иностранной рабочей силы, так и использование имеющихся внутренних ресурсов. Иностранную рабочую силу следует привлекать таким образом, чтобы это позволило решить проблемы рынка труда и разнообразить наш человеческий капитал», - сказал Ратас. Премьер-министр добавил, что рост удельного веса иностранной рабочей силы способствует инновациям и росту ВВП.

На фоне планов первого совместного заседания представителей Союза работодателей и правительственной комиссии по экономическому развитию участники встречи пришли к выводу, что более тесное сотрудничество работодателей с комиссией следует всячески приветствовать. По словам премьер-министра, более активный вклад работодателей в работу комиссии позволит еще более эффективно сосредоточить внимание на вопросах повышения производительности экономики и поддержки экономического роста.

“Залогом быстрого экономического роста являются в первую очередь мудрые решения самих работодателей, их готовность как идти на риск, так и обеспечивать благополучие своих работников и общества в целом. Роль государства – всячески поддерживать их в этом», - подчеркнул Юри Ратас. Он также отметил, что в соседней Финляндии представители организаций работников и работодателей участвуют в работе аналогичной комиссии на регулярной основе.

Премьер-министр и представители Союза работодателей также обсудили международное сотрудничество и возможности привлечения иностранных инвесторов, и то, насколько успешно Эстония преподносит себя в качестве цифрового общества и участвует в дискуссиях о европейском и мировом развитии.



