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ПолитикаЭстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей

Дата публикации: Сегодня, 11:43 Просмотрено: 73

Эстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей

 

Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают "Деловые Ведомости".

По словам адвоката адвокатского бюро Sorainen Альберта Линнтама, счета массово закрываются из-за новых жестких правил Европейского Союза, цель которых — борьба с отмыванием денег.

”И не имеет значения, как долго это предприятие проработало в Эстонии и не важно, чем оно занимается. По закону автоматически речь идет о клиенте с повышенным риском” — пояснил Линнтман.

Для того, чтобы обслуживать зарубежных клиентов, банкам необходимо сделать крупные инвестиции в программное обеспечение.

На вопрос, сколько за последнее было закрыто счетов нерезидентов в LHV, SEB и Swedbank, точного ответа не последовало.

 

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