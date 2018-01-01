От осложнений гриппа скончались два пожилых пациента

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По данным департамента здравоохранения, в этом сезоне от связанных с гриппом осложнений скончались два пожилых человека, но интенсивность заболевания гриппом остается низкой.



Один из скончавшихся в этом сезоне от осложнений гриппа был 79-летним, а второй 81-летним, оба не были вакцинированы от гриппа, сообщил департамент здравоохранения.





Во вторую неделю года к врачам в связи с ОРВИ обратились 3126 человек, 39 процентов пациентов были детьми. Общее число заболевших в течение последних недель было стабильным.



Среди заболевших больше всего детей в возрасте до 5 лет, но рост числа заболевших среди маленьких детей замедлился. На рост числа заболевших повлиял рост числа заболевших среди пожилых и школьников. С начала сезона госпитализировано 54 пациента, в том числе 20 пожилых, 15 в возрастной группе 0-4 года, десять в возрастной группе 5-14 и девять человек трудоспособного возраста.



По данным департамента здравоохранения, интенсивная терапия потребовалась в связи с гриппом пяти пациентам в возрасте 47–82, четверо из них относились к группам риска. Два пациента с осложнениями в возрасте 81 и 79 лет скончались.



40 процентов всех подтвержденных лабораторно проб на ОРВИ составили вирусы гриппа. На прошлой неделе было подтверждено 13 случаев вируса гриппа A и 50 случаев вируса гриппа B. Было выявлено четыре вируса гриппа A, в том числе два штамма H3 и два штамма H1N1. В случае с субтипированным вирусом гриппа B речь шла о штамме Yamagata. В Эстонии одновременно циркулирует три типа вируса гриппа: один тип вируса гриппа B и два типа вируса гриппа A.



По оценке департамента здравоохранения, низкий уровень заболеваемости может быть связан как с заврешившимся праздничным периодом, так и с тем обстоятельством, что потенциал распространения преобладающего сейчас вируса гриппа B, как правило, ниже, поэтому число больных растет сравнительно медленно. Несмотря на низкий потенциал распространения вирус гриппа B по клинической картине и степени тяжести сравним с вирусом гриппа A.

BNS