Свидетели произошедшего рассказали, как разворачивались кровавые события

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Кровавый понедельник в пермской школе, ученики 4 «Б» класса запомнят надолго. До сих пор никто из ребят не может понять, почему подростки напали на школьников средь бела дня. Мы связались с одним из свидетелей происшествия. Мальчик рассказал, что переживают сейчас дети и поделился страшными воспоминаниям.

- Все началось с нападения, а не с драки этих двух парней, как писали в СМИ, - рассказывает ученик 4 класса. - Они целенаправленно пришли к нам. Они выглядели, как в кино, и держали перед собой ножи.

- То есть оружие они не прятали в сумке?

- Нет, они ворвались в класс и ножи у них были наготове. Сначала напали на нашу учительницу. Мы испугались, закричали и стали выбегать из класса.

- Ножи были большие?

- Да, огромные ножи, не такие, как на кухне. Мы такие только в кино видели.

- Они на всех детей нападали или выборочно?

- Кто ближе всех сидел, на тех и нападали. Нам казалось, что они планировали зарезать весь класс.

- Какие ранения у ребят?

- Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо, кому-то в голову. Но учительница пострадала больше всех. Она стала первой, кого они ранили. На нее напали сзади. Один ее схватил и держал за волосы вроде. А второй бил ножом. Она упала. И потом помню, много крови было.

- Ходят слухи, что, что они пришли мстить вашему классу, потому что кто-то из ваших одноклассников якобы написал в паблике ВКонтакте обидное поздравление «С Новым годом, псы!».

- Да вы что? Мы еще маленькие такое писать. Слышали про эту версию, но никто из нас этот паблик не подписан. Мы даже раньше не знали о нем.

- Вы этих парней ранее видели в школе?

- Нет, мы их не знаем. Первый раз их увидели.

- Тебе удалось убежать от них?

- Я сидел с краю, близко к двери. Когда ранили моего друга, я его схватил, и мы успели выбежать. Добежали до близлежащей поликлиники. Одежду оставили в школе. Нам повезло, что сегодня потеплело, всего минус 7 было. Вот вчера мороз стоял, ниже 15 градусов температура опускалась. Да и в такой ситуации холода не чувствуешь. Я в одной рубашке был.

- Куда ранили твоего одноклассника, с которым вы бежали?

- В голову. Я ему помогал бежать. Ему сложно было передвигаться.

Нам было очень страшно. Как вспомню, сколько крови было в классе... На лестнице, в коридоре. Лужи крови. Откуда там была кровь, я не знаю. Может, эти двое по дороге в наше класс еще кого-то задели ножом? Или может, это от наших ребят, которые тоже выбегали из класса.

- За вещами вы вернулись в школу?

- Не возвращались, домой побежали.

- Драку преступников между собой вы застали?

- Драку не застали.

- Когда подростки только вошли в ваш класс, они что-то говорили?

- Ничего не говорили. Молчали. Не сразу напали. Еще минуты две-три стояли у дверей.

- И маски не снимали?

- Их черные маски были натянуты на рот и нос. И были темные очки.

- Завтра в школу пойдете?

- Если скажут, что надо идти, пойдем. Пока неизвестно. Родителям учителя должны вечером сказать.

- Ты с кем-то переписываешься сейчас из пострадавших?

- С некоторыми общаюсь. Всем, кто в больнице, сейчас очень страшно. Они до сих пор приходят в себя. Боятся, что те двое снова к ним придут. Их ведь всех, насколько я знаю, в одну больницу отвезли.

***

Сестра одного из пострадавших детей сама когда-то училась в этой школе и хорошо знает пострадавшую учительницу начальных классов.

- Наша учительница слова плохого никому не сказала за все годы обучения, тактичная, вежливая и очень любит детей, - рассказывает собеседница. - У нее у самой семья. Эти парни не собирались лично ей мстить. Говорят, они случайно выбрали этот класс, они просто шли убивать. Им не важна была конкретная цель убийства. Сами они довольно хрупкие по телосложению, со старшеклассниками бы не справились. Только на малышей смогли поднять руку.

- Как вы узнали о случившемся?

- Я собралась уезжать в институт, как позвонили в дверь. Открыла и увидела брата и маму одной пострадавшей девочки. Брат был весь в крови. Не пострадал он, просто было столько крови, что он тоже оказался забрызган с ног до головы.

Мой папа ездил в школу после случившегося. Их дальше первого этажа не пустили. Но он видел, что там весь пол был залит кровью.

- Правда, что сначала напали на учительницу?

- Они зашли в класс. Стояли. Потом учительница потянулась за телефоном, собиралась звонить в полицию, в этот момент они и напали на нее со спины. Один ее держал, другой бил ножом в горло. Сейчас о ее состоянии говорят, что оно очень тяжелая. Прооперировали ее. Поймите, помощь ведь не сразу прибыла. Времени было много потеряно. Поэтому и крови она много потеряла.

- Дети сразу стали выбегать?

- Они не сразу поняли, что надо делать, маленькие еще.. Половина застыла в шоке. Пока один напавший расправлялся с учительницей, второй пошел по рядам. Шел по проходу и бил ножом всех, кто сидел поблизости.

- Тяжелые травмы у детей?

- У одного мальчика глаз сильно зацепили, сейчас врачи пытаются его спасти, чтобы ребенок не ослеп. У кого-то ухо задето, у кого-то травмы головы. Как я поняла, они специально пытались попасть в голову, шею, чтобы сразу насмерть с одного удара. Пострадали шесть девочек. Список раненых увеличился до 15 человек.

- Что известно о нападавших?

- Один из них состоял, по слухам, ну учете в наркодиспансере. Но вы не подумайте, что у нас плохая школа. Это одно из самых лучших учебных заведений в районе.

- Как себя чувствуют дети, отошли от шока?

- Мы своего брата отогрели, он ведь прибежал без верхней одежды, весь замерзший, аж белый, и положили спать.. Сейчас он более менее спокойный уже. Но посмотрим, как эта история отразится на нем и других пострадавших в дальнейшем, может, им потребуется и помощь психологов тоже.

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