Объединившая бренды Elisa станет развлекательной компанией

Объединившая бренды и планирующая впредь сосредоточиться на индустрии развлечений Elisa выводит на рынок новую телевизионную услугу Elisa Elamus, которая будет предлагать телезрителям возможности смарт-ТВ по принципу «все в одном» и до крайности упростит поиск подходящего телевизионного контента. Также с сегодняшнего дня, 17 января, Elisa объединяет сайты, представительства, обслуживание клиентов и услуги.

По словам председателя правления объединившей бренды компании Elisa Сами Сеппянена, в начавшемся году и в обозримом будущем годы предприятие планирует сосредоточиться на развлекательной индустрии. «Если до сих пор Elisa была телекоммуникационной компанией, то с сегодняшнего дня мы в значительной степени расширили свою сферу деятельности и впредь планируем также предлагать разноплановые развлекательные услуги. Мы объединили два бренда в один, что позволит нам стать вдвое влиятельнее. Компания продолжит предлагать услуги под единым брендом Elisa. Мы уверены, что как единый бренд будем не только более сильной, но и более понятной клиентам компанией», – рассказал Сами Сеппянен.

По мнению члена правления Elisa, руководителя подразделения частных клиентов Андруса Хиейпуу, для клиентов обновленная Elisa означает значительно расширившийся ассортимент услуг. «Обращаясь в Elisa, клиент впредь сможет получить услуги телевизионного и мобильного провайдера, но, что еще важнее, с сегодняшнего дня именно клиентам Elisa будет доступна самая инновационная телевизионная услуга из существующих на рынке. У зрителей впервые появится возможность простого выбора телевизионного контента по собственному вкусу. В «Моем мире» Elisa Elamus пользователь получит возможность выбирать контент по названию передачи, сериала, имени актера или режиссера. Благодаря такой системе находить и просматривать интересующие передачи, фильмы и прочий телевизионный контент станет проще», – рассказал Андрус Хийепуу о плюсах инновационной телевизионной услуги.

Андрус Хийепуу подчеркнул, что теперь Elisa будет предлагать телезрителям возможности смарт-ТВ по принципу «все в одном». «Я хочу напомнить о революции, которую Elisa совершила в сфере телекоммуникационных услуг – именно наша компания впервые предложила клиентам пакеты мобильной связи, в стоимость которых были включены разговорное время, сообщения и мобильный интернет. Затем этот инновационный подход взяли на вооружение все здешние провайдеры. Точно такой же революцией является и наша новая телевизионная услуга. Elisa Elamus предлагает все возможности смарт-телевидения за одну цену – просмотр контента онлайн, отложенный просмотр и запись. Никакой дополнительной платы за разные элементы услуги – именно такой подход является наиболее простым и логичным для клиента», – рассказал член правления Elisa.

По словам Сильвера Соомре, руководителя Elisa по телевизионным услугам, в Эстонии «Мой мир» Elisa Elamus является уникальным сервисом, позволяющим объединить пользователю любимые фильмы, передачи и сериалы. «Пользователь сможет выбирать контент по любимым актерам или режиссерам. Новые фильмы и передачи будут добавляться в «Мой мир» по мере того, как их показывают телевизионные каналы или они появляются в видеопрокате», – описал Соомре инновационное решение.

Elisa Elamus – телевизионное предложение формата «все в одном», которое содержит все функции смарт-ТВ (отложенный просмотр, запись, видеопрокат, телевидение в компьютере и мобильном устройстве). Это простая и удобная для пользователя услуга, которая превращает просмотр телевизора в несравненное впечатление, поскольку значительно упрощает поиск контента.

Elisa Eesti AS (www.elisa.ee) – лидер на рынке Эстонии в сегментах частных клиентов и разговорных карт. Благодаря объединению со Starman Elisa стала ведущим поставщиком услуг платного телевидения и вторым по величине в области услуг постоянного интернет-соединения. Совместно с Santa Monica Networks компания предоставляет клиентам безопасные решения для сетей и центров обработки данных. Цель компании, которая насчитывает 1000 сотрудников – стать крупнейшим провайдером услуг в сфере телекоммуникаций и развлечений в Эстонии. Elisa предлагает клиентам услуги мобильной связи, постоянного интернет-соединения, телевидения, помогает предприятиям и государственному сектору повышать эффективность и безопасность с помощью сетевых и инфраструктурных решений в области ИТ. Оборот Elisa Eesti AS в 2016 году составил 99,3 миллиона евро. AS Starman – ведущая телекоммуникационная компания в Эстонии, услугами которой пользуется каждый третий дом в стране. В 2016 году оборот Starman составил 39,5 миллиона евро.

