Банк Эстонии планирует отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

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Банк Эстонии планирует для постепенной отмены монет номиналом 1 и 2 евроцента сократить их использование.



На форуме по платежной среде в среду Банк Эстонии предложил обсудить, было бы целесообразным в будущем округлять на кассах конечную стоимость покупки до ближайших 5 евроцентов, чтобы сократить пользование монетами номиналом 1 и 2 евроцента, сообщил Банк Эстонии.



«Каждый год из Банка Эстонии отправляется в среднем два грузовика монет номиналом 1 и 2 евроцента, которые в магазинах раздают в качестве сдачи и которые в дальнейшем используются крайне мало. Центробанк предлагает обсудить, могло бы в обращении быть меньше тех центовых монет, которыми люди пользуются крайне редко», - сказал вице-президент центробанка Мадис Мюллер.



В дальнейшем можно было бы по-прежнему платить с помощью монет номиналом 1 и 2 евроцента, но кассиры больше не давали бы в них сдачу. По мнению центробанка, конечную стоимость покупки стоило бы округлять только при оплате наличными, а при карточном платеже покупатель по-прежнему платил бы точную сумму.



Для торговцев округление означало бы единоразовое обновление программного обеспечения касс. В то же время, по словам исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, округление было бы в широком плане полезным и для торговцев, и для потребителей. «Работникам магазинов пришлось бы тратить меньше времени на пересчитывание монет, а предприятиям — на прочие связанные с евроцентами действия. Потребители сейчас получают в магазинах сдачу 1- и 2-центовыми монетами, но сами очень редко платят в них. Маленькие центовые монеты обычно где-нибудь пропадают, поскольку многие считают мелкие монетки лишней морокой», - сказала Пейл.



Согласно недавним опросам общественного мнения, более половины эстоноземельцев поддерживает внедрение правила округления. В ходе проведенного в сентябре прошлого года исследования финансового поведения округление поддержали 57 процентов эстоноземельцев, 33 процента не поддержали, а 10 процентов затруднились в ответом.



В еврозоны нет консенсуса по округлению. Еврокомиссия не рекомендует пользоваться им, если его не поддерживают жители страны. В еврозоне на округление 1 и 2 евроцентов перешли пять стран: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, а с этого года также Италия. Опыт Финляндии, Нидерландов, Бельгии и Ирландии показывает, что округление не привело к росту цен. Во всех пяти стран у округления сейчас больше сторонников, чем противников.



В качестве следующего шага Банк Эстонии планирует получить от разных групп интереса обратную связь по предложению об округлении.

BNS