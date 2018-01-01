Комиссии Рийгикогу обсудили проблемы, связанные с пенсионными фондами

Дата публикации: Вчера, 17:26 Просмотрено: 114

Прошедшее сегодня, 16 января, совместное заседание финансовой комиссии и комиссии по социальным делам было посвящено представленному Рийгикогу коллективному обращению. "Провести реформу выплат второй ступени: максимальная выгода с накоплений." Обсуждение можно считать тематическим продолжением начавшихся весной дебатов, посвященных поправкам к Закону о накопительных пенсиях.

По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, повышение гибкости выплат второй ступени пенсионного фонда начали обсуждать еще до того, как Рийгикогу получил соответствующее коллективное обращение. "В начале лета финансовая комиссия попросила Министерство финансов провести дополнительный анализ возможностей повышения гибкости выплат второй ступени

исходя из предложений "Tuleva"", - сказал Стальнухин. Он добавил, что теперь появилась возможность получить обзор более общей картины. В ходе обсуждения комиссии также получили обзор пенсионной реформы, которую подготавливает Министерство социальных дел.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт выделила проблемы, связанные с пенсионными фондами. "Недовольство выражается в связи с низкой продуктивностью. Стоимость обслуживания при этом высокая. Именно это и вызывает негодование", - сказала Кютт.

Основная идея коллективного обращения, инициатором которого стал руководитель доходного объединения <Tuleva> Тыну Пекк, - система второй пенсионной ступени неэффективна. Ее необходимо улучшить, чтобы население Эстонии могло извлекать из накоплений максимальную выгоду. По мнению Пекка, мы должны установить ставку минимальной пенсии и провести реформу системы

выплат.

В мнении, представленном Министерством финансов, указывается, что согласно вступившим с нового года в силу поправкам, выплаты пенсий второй ступени можно производить и на основании пенсионных договоров с инвестиционными рисками. Это создаст дополнительные возможности для тех, кто готов идти на дополнительный риск ради получения более высокой пенсии и продолжать инвестировать, даже будучи на пенсии.

Министерство финансов крайне высоко ценит гибкость второй ступени, но эти предложения необходимо оценивать совместно с расходами, которые подобные нововведения создадут для пенсионной системы в целом. Также необходимо оценить трудности, с которыми придется столкнуться людям, когда они будут принимать связанные с пенсиями решения.

По мнению финансовой комиссии, необходимо продолжить обсуждение данного вопроса.

В заседании комиссии приняли участие представители Министерства финансов, Министерства социальных дел, доходного объединения "Tuleva", Союза страховых обществ Эстонии, Центрального союза профсоюзов Эстонии, AS LHV Varahaldus и Союза банков Эстонии.

Пресс-служба Рийгикогу

BNS