Новым премьер-министром России станет эстонец

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Как пишет Znak.com со ссылкой на источники в бизнес и политическом истеблишменте федерального и регионального уровней, после выборов президента России кресло премьер-министра страны вместо Дмитрия Медведева может занять нынешний глава администрации президента Антон Вайно.

В качестве достоинств Вайно источники называют "более жесткий" стиль управления, нежели у Меведева, а также работоспособность и отсутствие политических амбиций. Таким образом, премьером может стать "технократ" без своей собственной "политической субъектности".

В свою очередь, Дмитрию Медведеву пророчат пост главы объединенных Верховного и Конституционного судов, о чем ранее уже ходили слухи в СМИ.

Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллинне. В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений. В 1996 - 2001 годах работал в посольстве России в Японии (в Токио), затем - во втором департаменте Азии МИД России.

В 2002 - 2004 годах занимал различные должности в управлении протокола президента РФ.

В 2004 - 2007 был заместителем начальника протокольно-организационного управления президента. В 2007 стал первым заместителем руководителя протокола, а затем заместителем руководителя аппарата правительства.

25 апреля 2008 года Вайно назначен руководителем протокола председателя правительства - заместителем руководителя аппарата правительства. C 21 мая 2012 года стал заместителем руководителя администрации президента. С 12 августа 2016 года — руководитель Администрации Президента Российской Федерации. Включён в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве постоянного члена. Женат. Имеет сына. Владеет японским и английским языками.

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