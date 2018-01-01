Юнкер похвалил председательство Эстонии

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«Это было одним из лучше всего подготовленных и самых профессиональных председательств на моей памяти, - сказал Юнкер на обсуждении председательства на пленарном заседании европарламента во вторник. - Вновь подтвердилась моя многолетняя вера в то, что малые страны являются самыми лучшими председателями. Для них более естественно наводить мосты и искать консенсус. Эстония это подтвердила».



«(Под руководством Эстонии были достигнуты) успехи в сферах, в которых мы в этом нуждались, и более того — вы определили позицию на 2018 год. Этот год должен стать годом достижений во имя лучшего будущего», - отметил Юнкер.



«В прошлом месяце мы подписали совместное обращение, касавшееся наших приоритетов в области правотворчества на 2018 год. Это предоставляет всем нам платформу для того, чтобы продемонстрировать, что Европа способна исполнять свои обязательства по отношению к своим гражданам для создания более сильного и единого демократического союза — это подход, который Эстония демонстрировала в течение шести последних месяцев», - сказал Юнкер.



Эстония своим председательством показала модель председательства будущего, сказал Юнкер. «Вы включили в повестку дня тему, которая не только привлекла наше внимание, но и вызвала в нас приверженность — чем больше наши успехи в дигитальной сфере, тем значительнее наш успех в целом. Таллинн был самым подходящим местом для проведения цифрового саммита», - сказал председатель еврокомиссии.



«Юри, ты проделал очень хорошую работу, - сказал бывший премьер-министр Люксембурга, обращаясь к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу. - Комиссия пыталась не задыхаться, потому что временами вы двигались вперед очень быстро. Все было сделано очень хорошо».



Когда Юнкер вновь выступил после оценок со стороны председателей фракций европарламента, он сказал только: «Браво!»



Эстония в качестве председателя руководила работой Совета ЕС с 1 июля по 31 декабря 2017.

BNS