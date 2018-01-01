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ПолитикаРийгикогу принял закон о снижении роста акциза на алкоголь

Дата публикации: Сегодня, 13:56 Просмотрено: 44

Рийгикогу принял закон о снижении роста акциза на алкоголь

 

На заседании во вторник Рийгикогу в третьем чтении принял поправку к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, наполовину снижающую вступающий в силу в феврале рост акцизов.

«За» проголосовали 50 депутатов, а «против» 32.

Согласно законопроекту, будет наполовину сокращен запланированный на 2018 год рост акцизов на пиво, прочего алкоголя, а также вина и сброженных напитков с содержанием этанола выше 6 объемных процентов. Рост алкогольного акциза на 2019 и 2020 годы сохранится в прежнем объеме — 10 процентов и 20 процентов в отношении вина и сброженных напитков с содержанием этанола выше 6 объемных процентов.

Правительство по инициативе министра финансов Тоомаса Тынисте решило 1 февраля поднять алкогольный акциз в объеме наполовину меньше запланированного. Чтобы закрыть возникший пробел в бюджете, правительство в этом году получит у центра управления государственным лесом (RMK) на 9 млн евро больше доходов.

Также принят проект поправки к закону об охране природы и закону о лесе, частично закрывающий пробел в бюджете, связанный со снижением роста акциза. «За» проголосовал 71 депутат, а «против» 16.

 

BNS

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