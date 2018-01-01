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РеспубликаElisa перевела услуги Starman под свой бренд

Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 47

Купившая Starman в 2016 году телекоммуникационная компания Elisa отменила бренд Starman и перевела услуги купленной компании под бренд Elisa.

 

Elisa перевела услуги Starman под свой бренд

 

Теперь всю продукцию и услуги Starman будут предлагать под брендом Elisa, счета за них будут поступать от Elisa Teleteenuste AS, сообщается на сайте Elisa.

Elisa отмечает, что поначалу счета за продукцию и услуги Elisa будут поступать от Elisa Eesti AS, а за продукцию и услуги, которые раньше обладали брендом Starman, от Elisa Teleteenuste AS.

1 января Elisa закрыла все конторы Starman, с этого момента всех клиентов Starman принимают в представительствах Elisa.

Все клиенты Starman с 1 января 2018 года являются клиентами Elisa и могут покупать всю продукцию Elisa по льготной цене, рассчитанной на клиентов.

Скандинавский оператор услуг связи Elisa в декабре 2016 года купил за 151 млн евро телекоммуникационную компанию Starman Eesti.

В 2016 году оборот Elisa Eesti AS составил 99,3 млн евро. Оборот AS Starman составил в 2016 году 39,5 млн евро.

BNS

 

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