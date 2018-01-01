Лавров: Эстония должна прекратить русофобию

Дата публикации: Вчера, 15:29 Просмотрено: 122

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на состоявшейся в понедельник пресс-конференции в МИД РФ на вопрос корреспондента Postimees, сказал, что Россия не считает возможным ратифицировать эстонско-российские договоры о границе, если Эстония не прекратит русофобии.



Лавров сказал, что Эстония не соблюдала при подписании договоров о границе принципа, предусматривающего атмосферу добрых отношений и взаимного уважения.



По словам российского министра иностранных дел, Эстония находится в числе трех-четырех активистов, использующих НАТО и ЕС в своих русофобсикх амбициях.



Журналист Postimees Яанус Пийрсалу задал Сергею Лаврову вопрос и получил ответ.



Яанус Пийрсалу: Министры иностранных дел подписали эстонско-российский договор от границе в 2014 году. В 2015 году закон о ратификации прошел первое чтение в эстонском парламенте. Вы хорошо знаете, что, согласно договоренностям между Эстонией и Россией, процесс ратификации проходит параллельно. Эстония уже два года ожидает, когда договор поступит на первое чтение в Госдуме. Вы в 2015 году на встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел Мариной Кальюлайд обещали, что Дума вскоре начнет процесс ратификации. Что означает это вскоре?



Сергей Лавров: Это долгая история. В 2005 мы подписали договор о границе в первый раз. Тогда мы фиксировали обязанность ратифицировать договор без каких-либо дополнений. Однако эстонский парламент добавил к договору преамбулу со ссылкой на Тартуский договор. Это дало Эстонии возможность представить России территориальные требования. Мы считаем такое поведение нарушением обязательств. Эстонский министр иностранных дел приняла обязательства обеспечить ратификацию договора в парламенте без дополнений, однако не смогла выполнить этого обязательства.



Мы говорили Эстонии, что если вы пересмотрите свой пакет документов и будете согласны отказаться от ссылки на Тартуский договор, мы готовы вновь начать переговоры о пограничном договоре. Переговоры начались вновь, и договор вновь не завершился подписанием не только потому, что запуск процесса ратификации начнется параллельно, но и потому, что это процесс должен происходить в нормальных, а не конфрантационных условиях.



Мы считали договоренности достигнутыми и не предпринимали в отношении Эстонии никаких недружественных шагов независимо от того, было это между собой договорено или нет. Эстония эти договоренности не выполнила, напротив, русофобская реторика усугубилась. Мы считаем, что в таких условиях наше общество и парламент не сочли бы разумным, если мы бы представили этот договори на ратификацию в Думу.



Хочу подтвердить, что граница существует. Надеюсь, что и договор о границы в один прекрасный момент будет ратиифицирован. Никто не может сомневаться в нынешней границе. Однако для того, чтобы договор вступил в силу, и Россия и Эстония жили нормально, нужно перестать быть одним из трех-четырех главных активистов в НАТО и Евросоюзе, которые насмерть стоят за то, чтобы тащить все эти структуры в направлении оголтелой русофобии, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

BNS