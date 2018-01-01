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РеспубликаРасширение эстонского контингента в Афганистане обойдется в 2,6 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 14:49 Просмотрено: 34

Расширение эстонского контингента в Афганистане обойдется в 2,6 млн евро

Как сообщает rus.err.ee, Эстония направит в Афганистан до 50 дополнительных военнослужащих, на эти цели будет ежегодно выделяться 2,6 млн евро.


Заместитель командующего Силами обороны Индрек Сирель добавил, что отправляемую в Афганистан группу сформируют на базе подразделений Скаутского батальона. Эстонское подразделение будет дислоцироваться в Кабуле. В круг его основных задач будет входить охрана личного состава, защита базы и быстрое реагирование.

Точные даты отправки дополнительных эстонских военных в Афганистан пока не известны.

НАТО ранее сообщила, что состав миссии а Афганистане, в которой сейчас участвуют 13 000 военнослужащих, будет увеличен на 3000 инструкторов.

 

rus.err.ee

 

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