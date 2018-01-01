В Таллинне состоятся бесплатные уроки расчета необлагаемого налогом дохода

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Таллинский департамент предпринимательства совместно с налогово-таможенным департаментом и районными управами организует бесплатные "уроки" расчета не облагаемого подоходным налогом дохода, сообщила в понедельник BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

Информационные часы проводятся в связи с тем, что с 1 января вступил в силу закон с новыми положениями о размерах не облагаемого налогом дохода. На русском языке инфочасы будут начинаться в 12.00. На них консультант из Налогово-таможенного департамента Наталья Вьюнова расскажет, как определять эту не облагаемую часть дохода в случае, если человек работает в нескольких местах, если размер его зарплаты не постоянен, если в доходы входят пенсии, пособия и др.

Предварительная регистрация на сайте www.tallinn.ee

Инфочасы будут проходить 18 января в Центре досуга Хааберсти, 19 января в центре культуры "Сальме", 24 января в зале районной управы Кристийне, 25 января в зале районной управы Ласнамяэ, 30 января в культурном центре "Кая" в Мустамяэ, 31 января в актовом зале Дома Нымме, 6 февраля в доме Хопнера в Кесклинна на Ратушной площади, а 7 февраля в зале районной управы Пирита.

BNS