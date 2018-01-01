Дорожный сбор за две недели составил 3,6 млн евро

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Дорожный сбор, который начал в Эстонии действовать для грузовиков с начала года, за две недели принес казне 3,6 млн евро, в то же время департамент шоссейных дорог считает, что проблемы с дорожным сбором еще налицо, пишет в понедельник Postimees.



Заместитель гендиректора отвечающего за поступление сбора департамента шоссейных дорог Тармо Мыттус сказал газете, что, к сожалению, совершенно удовлетвориться поступлением сбора нельзя. "В ходе выборочного контроля установлено, что на некоторых трассах сбор за грузовики не заплачен",- сказал Мыттус.



65 процентов общей суммы за две недели поступивших 3,6 млн евро уплачены фирмами-перевозчиками из Эстонии. В очереди на оплату Польша, Латвия, Литва и Россия.



Всего сбор за полученное от государства разрешение пользоваться трассами поступил в 18 000 случаях, однако псокольку за один раз могла поступать плата за несколько грузовиков, сложно сказать, за сколько грузовиков плата была внесена, отметил специлист. Известно, однако, что дорожный сбор в Эстонии касается почти 40 000 грузовиков и 16 000 предприятий.



Всего государство надеется на поступление в течение года 17 млн евро. Как заявил президент Эстонской международной ассоциации перевозчиков транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум, крупные и аккуратные фирмы-перевозчики оплачивают дорожный сбор хорошо, но FIE и мелкие компании стремятся оттянуть оплату как можно более надолго.

BNS