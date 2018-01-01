Дата публикации: Сегодня, 13:38 Просмотрено: 59

В понедельник вступили в силу поправки коммерческого законодательства, согласно которым занесенными в коммерческий регистр Эстонии фирмами теперь можно руководить из-за рубежа, хотя в этом случае фирме следует назначить свое контактное лицо в Эстонии.

Распоряжением министра юстиции 15 января нынешнего года упразднено требование, согласно которому руководство занесенных в коммерческий регистр Эстонии фирм было обязаны находиться на территории Эстонии — тем самым в дальнейшем занесенными в коммерческий регистр Эстонии и зарегистрированными в Эстонии юридическими лицами можно руководить из-за рубежа.

Главная цель этих поправок — сделать предпринимательскую среду Эстонии более гибкой.

"Люди, особенно в предпринимательском секторе, стали мобильнее. Мы должны учитывать их потребности и способствовать предпринимательству и развитию экономики. Новые перспективы этому с нового года открывает возможность руководить предприятиями из-за рубежа, чему способствует в числе прочего и развитие нашего инновационного успеха - э-резидентство",- говорил в декабре прошлого года министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Государство одобрило эту поправку в коммерческиое законодательство в апреле 2017 года.

BNS