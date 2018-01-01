Министерство окружающей среды планирует создать в Ида-Вирумаа национальный парк Алутагузе

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Министерство окружающей среды уже в этом году хочет создать в Ида-Вирумаа национальный парк Алутагузе. Это могло бы стать ценным подарком к столетию Эстонской республики, считают в ведомостве.

Планируемое Министерством окружающей среды создание национального парка Алутагузе не означает взятие под охрану новой территории или введение новых ограничений. В национальный парк войдут одиннадцать уже имеющихся заповедников или заповедных зон, передает портал новостей вещания со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это заповедники Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, ландшафтные заповедники Куртна, Смольница, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, заповедная зона верховья реки Нарвы и Ийзакуский лесопарк.

Площадь создаваемого национального парка - почти 44 тысячи гектаров.

Пока имеется идейный проект национального парка, с которым должны ознакомиться как волость Алутагузе, так и другие заинтересованные стороны. Если идея получит одобрение местных жителей, а все стороны придут к единому мнению, то министерство планирует создать национальный парк Алутагузе в 2018 году, что это одновременно стало и ценным подарком к столетию всей Эстонской республики.

"Ида-Вирумаа часто считают регионом, богатым полезными ископаемыми. Но в действительности красивая природа и многообразие культур дают региону право называться не только промышленным. Создание национального парка выведет ценности природы и культурного наследия на первый план", - считает министр окружающей среды Сийм Кийслер.

Территория создаваемого национального парка находится под охраной уже сейчас, поэтому ни масштаб, ни объем ограничений не увеличатся.

"Вся Эстония привлекательна для туристов, но название "национальный парк" как знак качества международного значения поможет еще больше повысить посещаемость региона Алутагузе туристами как из Эстонии, так из-за рубежа", - отмечает Кийслер.

Впервые идея создать в Алутагузе национальный парк появилась еще в начале 1920-х годов, однако тогда сделать это не удалось.

Первый национальный парк - Лахемаа - создали в Эстонии в 1971 году. В 1993-м появилось еще три парка: Карула, Соомаа и Вилсанди. В 2004 году был создан национальный парк Матсалу.

К ценностям Алутагузе относятся регион, богатый лесами и болотами, самый длинный песчаный пляж в Эстонии и дюны на северном побережье Чудского озера, река Нарва с самым большим объемом воды, старицы реки Нарвы, луга между Васькнарвой и Кароли.

К числу достопримечательностей будущего парка можно отнести также ландшафт с наивысшей для Эстонии плотностью озер в Куртна, гривы в Агусалу, крупнейшая в Эстонии болотная система Пухату, богатый зообентос: белка-летяга, крупные хищники, орлы, белые куропатки.

Кроме того, Алутагузе — это приграничная зона, где встречаются культуры разных народов, это также зоны отдыха на северном побережье Чудского озера и в Куртна.

BNS