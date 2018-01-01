СДПЭ в четвертом квартале собрала более 280 тыс евро

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Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДПЭ) в четвертом квартале прошлого года собрала за счет членских взносов, пожертвований и субсидий из госбюджета более 280 тыс евро.

В четвертом квартале прошлого года СДПЭ собрала в качестве пожертвований 76 089 евро, членских взносов в казну партии поступило на сумму 6501 евро и государственных субсидий из госбюджета 200 978 евро — об этом свидетельствуют данные от парламентской комиссии по контролю за финансированием партий.

Таким образом за последний квартал года СДПЭ собрала в общей сложности 283 569 евро.

Ивари Падар пожертвовал своей партии 5250 евро и по 5000 евро Тармо Сильд и Лаури Ляэнеметс.

В прошлом году за тот же период времени СДПЭ собрала по тем же самым параметрам 218 218 евро.

BNS