Япония скоро присоединится к работе центра компетенции кибер-обороны НАТО в Таллинне

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Япония в самом скором времени присоединится к работе центра компетенции кибер-обороны НАТО, действующему в Таллинне.

«Я рад сообщить, что Япония в самом скором времени приступит к сотрудничеству в центре компетенции кибер-обороны НАТО, действующем в Таллинне», - сказал в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас после состоявшейся в Таллинне встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Эту информацию подтвердил и руководитель правительства Японии.

«Мы приветствуем решение Японии присоединиться к работе Центра кибер-обороны в качестве страны-партнера. Это статус, который предоставляется странам, не являющимся членами НАТО. Япония является одним из ключевых партнеров альянса вне евроатлантического региона и одновременно пользуется известностью признанного мирового лидера в области технологий и кибер-безопасности. Присоединение Японии к работе центра свидетельствует о том, что страны с близкими взглядами и ценностями считают важным сотрудничество в сфере кибер-обороны», - сообщила руководитель центра сотрудничества кибер-безопасности НАТО Мерле Майгре.

Находящийся в Таллинне Центр компетенции кибер-обороны НАТО является аккредитованным международным центром альянса, аналитическим центром и учебным заведением. Созданный в 2008 году к нынешнему времени стал важным источником знаний в сфере кибер-обороны для НАТО и для стран-членов альянса.

Центр кибер-обороны НАТО как самостоятельная международная организация сосредоточен на прикладных исследованиях, анализе и обучении, а также учениях для специалистов в этой области.

Ежегодная конференция по теме кибер-обороны CyCon каждую весну собирает в Таллинне более полутысячи экспертов со всего мира, представляющих правительства, силы обороны, частные предприятия, университеты своих стран.

Центр также ежегодно проводит крупнейшие в мире учения в области кибер-обороны Locked Shields.

Членство в Центре кибер-обороны НАТО открыто для всех стран — членов альянса. Спонсорами центра на сегодня являются Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, США, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Австрия и Финляндия присоединились к центру как страны-партнеры. Финансируют и снабжают центр кадрами страны-члены НАТО, при этом сам центр не входит в военную структуру НАТО.

На сегодняшний день к работе Центра компетенции НАТО по кибер-обороне присоединились уже 20 стран.

BNS