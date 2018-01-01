С субботы запрещен выход на лед Нарвского водохранилища и Чудского озера

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Поскольку находиться на тонком льду Чудского озера и Нарвского водохранилища опасно для жизни, то с субботы, 13 января выход на лед запрещен как пешком, так и на транспортных средствах.

Об этом BNS напомнила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрека Пюви, лед еще слишком тонок, чтобы выдержать вес человека. "Чтобы не подвергать свои жизнь и здоровье опасности, просим следовать ограничениям и не выходить на лед", – сказал Пюви. Пограничники установят в самых многолюдных местах у озера и водохранилища соответствующие предупреждающие знаки.

„ В сотрудничестве с профессиональными рыбаками мы следим за состоянием льда и как только выход на лед станет безопасным, мы снимем часть ограничений и сообщим об этом", – добавил Индрек Пюви. На лед выходить безопасно при условии, когда равномерная толщина льда по всему озеру составляет по меньшей мере 10 см.

Информацию о состоянии льда можно получить на ближайшем кордоне. Если на приграничном водоеме кто-либо попадет в опасную ситуацию, надо незамедлительно звонить на номер 112.

BNS