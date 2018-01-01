Пенсионеры могут потребовать возврата подаренных государству 7 млн евро

Дата публикации: Вчера, 15:20 Просмотрено: 118

Как сообщает rus.err.ee, по данным налогового департамента, многие пенсионеры в период с 2014 по 2016 годы не востребовали предусмотренный для них не облагаемый налогом доход, сумма которого в случае возврата достигнет 7,2 млн евро.

Например, в 2016 году было так, что общий не облагаемый налогом доход составлял для всех 170 евро, а дополнительное освобождение пенсий от налога было на сумму 225 евро.

Если пенсионер не ходил на работу, эти налоговые льготы суммировали, и человек получал всю пенсию на руки, не уплачивая с нее налог.

Если же пенсионер работал, то департамент социального страхования автоматически учитывал 225 евро, не облагаемых налогом, а общее освобождение от уплаты налога, или 170 евро, он получал от заработной платы.

Если такой пенсионер решал закончить работать, ему надо было подать в департамент социального страхования заявление, чтобы общее освобождение от уплаты налога (в случае примера с 2016 годом – 170 евро), рассчитывали тоже с пенсии.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал на пресс-конференции правительства, что максимально объем требований составляет приблизительно 7 млн евро. "У людей есть право на эту сумму и если они захотят это право реализовать, то государство обязано вернуть им деньги", – заверил Рейнсалу.

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