В 2017 году зарегистрировали 13 520 рождений

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По данным МВД в прошлом году было зарегистрировано 13 520 рождений и 15 478 смертей.

Родились 7079 мальчиков и 6441 девочки. Зарегистрированы 215 пар близнецов, в том числе 63 пары мальчиков, 60 пар девочек и 92 смешанные пары. Также родились четыре тройни и одна четверка близнецов.

В Харьюском уезде в прошлом году зарегистрировали 1725 рождений, в Хийуском 63, в Ида-Вируском 1008, в Йыгеваском 224, Ярваском 292, Ляэнеском 196, Ляэне-Вируском 557, Пылваском 228, Пярнуском 790, Рапласком 317, Саареском 294, в Таллинне 5101, в Тартуском уезде 1807, в Валгаском 237, в Вильяндиском 398, а в Выруском 283.

Наиболее популярными именами для мальчиков в прошлом году были Роберт, Робин, Оливер, Оскар, Артем, Хуго, Мартин, Артур, Хенри и Даниэль. Самыми популярными именами для девочек были София, Мария, Мия, Алиса, Норма, Элийзе, Ханна, Ленна, Марта и Миртель.

В прошлом году заключили 6051 брак, в том числе 558 с помощью духовных лиц, и было зарегистрировано 2642 развода. По решению МВД новое имя получили 145 человек, а по решению уездной управы 1292 человека. В том числе имя сменили 220 человек, фамилию 1100 человек, а имя и фамилию 117 человек. В прошлом году было зарегистрировано 15 478 смертей.

В декабре было зарегистрировано 998 рождений, в том числе 542 мальчиков и 456 девочек. Родились 12 пар близнецов, в том числе по три пары мальчиков и девочек и шесть смешанных пар. Также родилась одна тройня. Было заключено 355 и расторгнуто 243 брака и зарегистрировано 1224 смерти. В соответствии с решением МВД имя сменили 16 человек, а в соответствии с решением уездной управы 92 человека, в том числе имя сменили 16 человек, фамилию 82 человека, а имя и фамилию 10 человек. Имя сменили 65 женщин и 43 мужчины.

В 2016 году было зарегистрировано 13 923 рождения, 6076 браков, 2511 разводов и 15 294 смерти, имя сменили 1398 человек.

BNS